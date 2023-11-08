Сторонники «Хезболлах» утверждают, что подбили почти 120 израильских танков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболлах» утверждают, что с начала вооруженного конфликта с Израилем подбили по меньшей мере 119 танков Merkava. Об этом говорится в заявлении, размещенном в официальном телеграм-канале организации.

«За прошедшие 33 дня войны бойцы „Хезболлах“ смогли уничтожить или серьезно повредить 119 [израильских]танков Merkava», — подчеркнули в «Хезболлах». Израильская сторона данную информацию пока не комментировала.