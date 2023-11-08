Сбер выдает более половины кредитов бизнесу с помощью искусственного интеллекта
13:07 08.11.2023
Сбербанк выдает около 60% кредитов юридическим лицам без участия человека, полностью на основе решений искусственного интеллекта. В будущем банк собирается довести этот показатель до 80%. Об это сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2023.
«Мы единственные в мире, кто может выдавать кредиты юридическим лицам полностью на основе принятия всех решений искусственным интеллектом. Кредиты выдаются за семь минут. Сегодня у нас порядка 60% всех кредитов бизнесу выдается без участия человека. Мы хотим эту цифру довести до 80%, а дальше задача стоит 100%», – сообщил он.
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