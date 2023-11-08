Конфискация активов РФ за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы — глава ЦБ
14:12 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфискация активов РФ за рубежом влечет негативные последствия для всей мировой финансовой системы. Банк России будет предпринимать все меры для защиты интересов РФ. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам на брифинге в рамках форума Finopolis 2023.
«Мы будем предпринимать все шаги, чтобы защитить наши законные интересы. Но, я думаю, это будет иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы», — сказала она.
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