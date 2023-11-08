G7 намерена помочь Киеву отвоевать территории и укрепить армию — Блинкен

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и другие страны Группы семи (G7) намерены помочь Украине вернуть утраченные территории и укрепить вооруженные силы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Японию.

«Мы должны поддержать Украину в следующем. Во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем. <…> 28 стран дали понять, что готовы приложить усилия для укрепления украинских ВС», — сказал он.

Блинкен добавил, что Украине необходимо в следующем году начать экономическое восстановление, а также ускорить процесс реформирования для вступления в Евросоюз и привлечения инвестиций.

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина «может рассчитывать» на поддержку стран-участницы G7.