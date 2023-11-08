Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга — Bild

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ гамбургского района Бланкенезе, полиция проводит спецоперацию. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Спецназ приступил к штурму учебного заведения. Один из мужчин, как указывает газета, имеет при себе пистолет.