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Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга — Bild

15:00 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ гамбургского района Бланкенезе, полиция проводит спецоперацию. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Спецназ приступил к штурму учебного заведения. Один из мужчин, как указывает газета, имеет при себе пистолет.

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