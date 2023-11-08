Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Кузьменко
15:12 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», — говорится в тексте документа.
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