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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 92 руб.

15:32 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 92 руб. впервые с 31 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:47 мск, доллар снижался на 0,3% и торговался на уровне 91,98 руб.

К 14:52 мск курс доллара немного замедлил снижение, до 91,99 руб. (-0,29%). В то же время евро терял 0,52%, опускаясь до 98,16 руб., а юань снижался на 0,4%, до 12,628 руб.

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