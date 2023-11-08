НАТО пытается выйти за свои географические рамки, нарушая собственные доктрины — Путин
16:00 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин обратил внимание на стремление НАТО расширить географические рамки, в частности, на Азию.
«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал глава российского государства на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.
По оценке российского лидера, «все больше и больше Соединенные Штаты втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новые военно- политические альянсы, включая страны региона». Президент РФ подчеркнул, что США «при этом руководствуются своими собственными корыстными интересами».
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