НАТО пытается выйти за свои географические рамки, нарушая собственные доктрины — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратил внимание на стремление НАТО расширить географические рамки, в частности, на Азию.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал глава российского государства на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.

По оценке российского лидера, «все больше и больше Соединенные Штаты втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новые военно- политические альянсы, включая страны региона». Президент РФ подчеркнул, что США «при этом руководствуются своими собственными корыстными интересами».