Китай уважает Россию за способность противостоять санкциям Запада — зампред ЦВС КНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР уважает РФ за способность противостоять санкциям западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

«Российская Федерация под вашим руководством упорно стоит перед лицом <…> санкций Запада, это показывает, что никакая трудность не сгибает Россию. За это китайская сторона выражает уважение», — сказал Чжан Юся. Кадры встречи показал телеканал «Россия-24».