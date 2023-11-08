ПВО РФ за сутки сбила пять самолетов ВСУ — МО РФ
16:32 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов Воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области», — говорится в сообщении.
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