Азербайджану не нужна новая война с Арменией — Алиев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — сказал он, выступая на военном параде в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во второй карабахской войне. Текст речи главы государства опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.