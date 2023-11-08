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НОВОСТИ

Азербайджану не нужна новая война с Арменией — Алиев

17:00 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — сказал он, выступая на военном параде в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во второй карабахской войне. Текст речи главы государства опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

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