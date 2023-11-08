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НОВОСТИ

На вступление Грузии в ЕС потребуются годы — премьер-министр

17:12 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузии придется проделать много работы в течение долгих лет, чтобы достичь окончательной цели и стать полноправным членом Евросоюза. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

«Нашей конечной целью является, конечно же, полная интеграция в ЕС, полноправное членство в Евросоюзе, на что потребуется намного больше усилий. Это длительный процесс. Он не завершится через год или два. Это многолетний процесс, который требует консолидации нашего народа, эффективного правления нашего правительства, власти и продолжения реформ, которые мы осуществляем последние 11 лет», — сказал Гарибашвили.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в среду заявила, что организация рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата в члены союза. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.

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