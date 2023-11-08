Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский язык
17:40 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают родного языка. Об этом он заявил во время финального этапа конкурса на знание чеченского.
«Если, будучи у вас в гостях, увижу, что дети моего соратника не знают свой родной язык, я сразу исключу его из нашей команды и оборву с ним все связи. Говорить на родном языке детей прежде всего должны учить родители. Без подрастающего поколения, знающего чеченский язык, у республики не будет будущего», — заявил Кадыров.
Он отметил, что другие языки тоже надо учить, но в приоритете должен быть родной. «Дети перестают думать на чеченском языке, а без этого они не могут быть чеченцами», — добавил глава Чечни.
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