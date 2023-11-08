Сбер стал платиновой компанией в рейтинге «Лучших работодателей» Forbes
17:59 08.11.2023
Сбер получил две платиновые награды и одну золотую в рейтинге «Лучших работодателей» Forbes по итогам 2022 года. Платина была присуждена за корпоративное управление и инициативы в сфере экологии, золото – в категории «сотрудники и общество». Всего в платиновую категорию, наряду со Сбером, вошло 27 компаний.
В 2022 году Сбер продолжил реализовывать инициативы, направленные на рост благополучия сотрудников: был проведен пересмотр зарплат, стартовала программа долгосрочной мотивации акциями банка для ключевых управленцев. В 2022 году Сбер потратил на благотворительность 6,8 млрд руб. Из этой суммы 34% было направлено на поддержку ветеранов и людей с инвалидностью.
Методология рейтинга Forbes была разработана в 2021 году совместно с компанией KPMG (c 2022 года бренд Kept). Все метрики распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Места участникам рейтинга не присуждаются, компании в каждой группе ранжируются в алфавитном порядке. В новый рейтинг вошли 125 работодателей против 118 годом ранее.
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