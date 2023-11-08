В зоопарках США может больше не остаться ни одной панды

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три панды из зоопарка в Вашингтоне возвращаются домой в Китай, таким образом в столице США больше не будет ни одного бамбукового медведя. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, панды Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи из Смитсоновского национального зоологического парка «в скором времени отправятся в путешествие обратно в Китай». Утром по вашингтонскому времени представители СМИ прибыли в зоопарк, чтобы попрощаться с пандами. Контейнеры с черно-белыми медведями уже готовят к отправке в аэропорт.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что три панды из зоопарка в Вашингтоне вернутся в Китай до конца декабря текущего года. Бамбуковые медведи из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США либо уже вернулись в КНР, либо вернутся до конца следующего года в соответствии с договором об аренде животных. Если стороны не продлят контракт об аренде или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарке, то в США больше не останется этих животных.