Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация настаивает на том, что в случае с Украиной военные действия являются необходимыми. С таким признанием выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, отвечая на призывы американского сенатора Рэнда Пола искать способы завершения украинского конфликта.

«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае [военные действия] являются необходимыми», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.