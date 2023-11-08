Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»
19:20 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае [военные действия] являются необходимыми», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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