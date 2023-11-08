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НОВОСТИ

Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»

19:20 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация настаивает на том, что в случае с Украиной военные действия являются необходимыми. С таким признанием выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, отвечая на призывы американского сенатора Рэнда Пола искать способы завершения украинского конфликта.

«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае [военные действия] являются необходимыми», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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