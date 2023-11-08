Зеленский собирается сражаться без США, если Вашингтон поменяет позицию
20:05 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он оценивает возможные перспективы президентства Дональда Трампа.
Зеленский подчеркнул, что он не поддержит людей, собирающихся остановить конфликт «любой ценой». «Это тяжело, если США поменяют позицию. Если <…> Конгресс, Белый Дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — отметил он. Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что любой президент США продолжит помогать Киеву.
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