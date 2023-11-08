Украина «попробует показать результат в этом году» и вести наступление в будущем - Зеленский

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в этом и будущем году несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, которая транслировалась в Youtube. «Мы попробуем показать результат в этом году, — сказал Зеленский. — На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями».