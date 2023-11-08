0
0
160
НОВОСТИ

Украина «попробует показать результат в этом году» и вести наступление в будущем - Зеленский

20:30 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в этом и будущем году несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, которая транслировалась в Youtube. «Мы попробуем показать результат в этом году, — сказал Зеленский. — На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 08.11.2023
Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины
0
137
20:39 08.11.2023
Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
0
124
20:34 08.11.2023
На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»
0
140
20:05 08.11.2023
Зеленский собирается сражаться без США, если Вашингтон поменяет позицию
0
199
19:20 08.11.2023
Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»
0
253
18:50 08.11.2023
СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе
0
280
18:15 08.11.2023
В зоопарках США может больше не остаться ни одной панды
0
310
17:59 08.11.2023
Сбер стал платиновой компанией в рейтинге «Лучших работодателей» Forbes
0
308
17:40 08.11.2023
Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский язык
0
343
17:12 08.11.2023
На вступление Грузии в ЕС потребуются годы — премьер-министр
0
358

Возврат к списку