0
0
138
НОВОСТИ

Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины

20:50 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО должны поддерживать Украину в интересах безопасности самого альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о решении Братиславы приостановить поставки оружия Киеву.

«Мой сигнал всему альянсу, что мы должны поддерживать Украину, поскольку, если Россия победит, это будет трагедией для Украины, но это также будет опасно для нас, мы станем более уязвимы, — сказал Столтенберг. — Поддерживать Украину — это в интересах безопасности НАТО».

Он также выразил уверенность в продолжении оказания помощи, подчеркнув, что Германия и США готовятся поставить новые партии оружия на Украину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:39 08.11.2023
Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
0
124
20:34 08.11.2023
На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»
0
140
20:30 08.11.2023
Украина «попробует показать результат в этом году» и вести наступление в будущем - Зеленский
0
159
20:05 08.11.2023
Зеленский собирается сражаться без США, если Вашингтон поменяет позицию
0
199
19:20 08.11.2023
Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»
0
253
18:50 08.11.2023
СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе
0
280
18:15 08.11.2023
В зоопарках США может больше не остаться ни одной панды
0
310
17:59 08.11.2023
Сбер стал платиновой компанией в рейтинге «Лучших работодателей» Forbes
0
308
17:40 08.11.2023
Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский язык
0
343
17:12 08.11.2023
На вступление Грузии в ЕС потребуются годы — премьер-министр
0
358

Возврат к списку