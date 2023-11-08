Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО должны поддерживать Украину в интересах безопасности самого альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о решении Братиславы приостановить поставки оружия Киеву.

«Мой сигнал всему альянсу, что мы должны поддерживать Украину, поскольку, если Россия победит, это будет трагедией для Украины, но это также будет опасно для нас, мы станем более уязвимы, — сказал Столтенберг. — Поддерживать Украину — это в интересах безопасности НАТО».

Он также выразил уверенность в продолжении оказания помощи, подчеркнув, что Германия и США готовятся поставить новые партии оружия на Украину.