Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов

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Сбер придерживается человекоцентричного подхода, поэтому выступает за здоровую конкуренцию и приветствует открытие API для всех участников финансового сектора. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев во время пленарной дискуссии «Цифровые платформы и сервисы: что дальше?» на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

По словам спикера, говоря про человекоцентричность, важно понимать, что если у конкурента продукт лучше, то у компании потенциально два сценария: первый – она потеряет клиента, потому что рано или поздно тот поймет, что на рынке есть лучшее предложение, а второй – можно предоставить ему услугу другой компании.

«Сбер всегда выступал за конкуренцию, – подчеркнул Кирилл Царев. – Сейчас новые требования к продуктам – способность и готовность конкурировать в новых условиях. Это означает, что за счет цифровизации у клиентов всегда будет доступ к информации, что у кого-то есть услуга лучше или быстрее. И проще в какой-то момент начинать открывать друг другу API, конкурировать за клиентский путь, за его опыт, за то, в каком формате он получает этот сервис или набор сервисов. Важно предоставить клиенту лучший сервис, тогда он останется с вами надолго».

Спикер отметил, что при открытии API важна последовательность, четкие и прозрачные правила и равноправие всех игроков. По его мнению, сейчас в финансовом секторе конкурируют не только банки с банками, но и экосистемы, и e-commerce, и цифровые компании. Поэтому если нужно проследить открытие API, то важно обратить внимание на всех участников.

Кирилл Царев также поделился идеями Сбера относительно развития цифровых сервисов: «У нас был целый набор идей: например, просто заходить по банковским ID в госуслуги. Потом была попытка связать учетные записи банков и госуслуг, то есть ЕСИА. 27 миллионов клиентов получили ЕСИА через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Одна из идей была в том числе связать банковский ID и ЕСИА, чтобы можно было бесшовно переходить из одного мобильного приложения в другое».