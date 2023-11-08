0
0
0
НОВОСТИ

МИД Венгрии считает, что дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС преждевременны

23:00 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия считает, что Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

В документе указано неполное выполнение Украиной требований для присоединения к Евросоюзу, однако Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу. «Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении», — отметил Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 08.11.2023
Белый дом израсходовал почти все средства, выделенные ранее Конгрессом на помощь Украине - Кирби
0
111
20:50 08.11.2023
Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины
0
246
20:39 08.11.2023
Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
0
224
20:34 08.11.2023
На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»
0
242
20:30 08.11.2023
Украина «попробует показать результат в этом году» и вести наступление в будущем - Зеленский
0
251
20:05 08.11.2023
Зеленский собирается сражаться без США, если Вашингтон поменяет позицию
0
297
19:20 08.11.2023
Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»
0
348
18:50 08.11.2023
СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе
0
358
18:15 08.11.2023
В зоопарках США может больше не остаться ни одной панды
0
382
17:59 08.11.2023
Сбер стал платиновой компанией в рейтинге «Лучших работодателей» Forbes
0
380

Возврат к списку