МИД Венгрии считает, что дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС преждевременны

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия считает, что Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

В документе указано неполное выполнение Украиной требований для присоединения к Евросоюзу, однако Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу. «Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении», — отметил Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.