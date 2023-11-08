МИД Венгрии считает, что дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС преждевременны
23:00 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия считает, что Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.
В документе указано неполное выполнение Украиной требований для присоединения к Евросоюзу, однако Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу. «Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении», — отметил Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.
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