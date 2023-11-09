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НОВОСТИ

Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена

09:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 был сбит в среду у побережья Йемена силами хуситов. Об этом сообщило ТАСС американское должностное лицо.

«Мы можем подтвердить, что управляемый дистанционно военный летательный аппарат MQ-9 был сбит сегодня у побережья Йемена силами хуситов», — сказал чиновник. Ранее представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что входящие в него мятежники-хуситы сбили данный беспилотник над территориальными водами Йемена.

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