Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 был сбит в среду у побережья Йемена силами хуситов. Об этом сообщило ТАСС американское должностное лицо.

«Мы можем подтвердить, что управляемый дистанционно военный летательный аппарат MQ-9 был сбит сегодня у побережья Йемена силами хуситов», — сказал чиновник. Ранее представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что входящие в него мятежники-хуситы сбили данный беспилотник над территориальными водами Йемена.