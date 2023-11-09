В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
09:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых хорошо экипированных людей, силовики ведут их поиск. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.
"Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью", - сообщил глава МВД.
"Кто это, что, откуда - разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем принимать меры", - заявил Киут.
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