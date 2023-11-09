0
0
140
НОВОСТИ

В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах

09:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых хорошо экипированных людей, силовики ведут их поиск. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.

"Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью", - сообщил глава МВД.

"Кто это, что, откуда - разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем принимать меры", - заявил Киут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:02 09.11.2023
Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
0
1
10:00 09.11.2023
США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
0
15
09:32 09.11.2023
В Казахстане с октября не менее чем на треть выросла заболеваемость корью
0
83
09:20 09.11.2023
Израиль представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для передвижения
0
112
09:00 09.11.2023
Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена
0
132
23:00 08.11.2023
МИД Венгрии считает, что дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС преждевременны
0
570
22:35 08.11.2023
Белый дом израсходовал почти все средства, выделенные ранее Конгрессом на помощь Украине - Кирби
0
558
20:50 08.11.2023
Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины
0
662
20:39 08.11.2023
Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
0
621
20:34 08.11.2023
На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»
0
643

Возврат к списку