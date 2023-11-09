0
0
83
НОВОСТИ

В Казахстане с октября не менее чем на треть выросла заболеваемость корью

09:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 13 тыс. человек в Казахстане с начала года заболели корью, власти республики призывают сограждан принять участие в дополнительной иммунизации в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в распространенном обращении главы Минздрава Казахстана Ажар Гиният.

«В текущем году корью заразились более 13 тысяч человек. 83% из них — дети, в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки <…>. На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию», — указала Гиният.

Национальный центр общественного здравоохранения Казахстана 24 октября сообщал о 10 тыс. зарегистрированных в республике случаях заболевания корью.

Наибольшее число случаев отмечено на юге республики — в Алма-Атинской и Жамбылской областях. В Минздраве рост заболеваемости корью связывают с тем, что большая часть казахстанских детей пропустили плановые вакцинации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:02 09.11.2023
Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
0
1
10:00 09.11.2023
США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
0
15
09:20 09.11.2023
Израиль представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для передвижения
0
112
09:05 09.11.2023
В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
0
140
09:00 09.11.2023
Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена
0
132
23:00 08.11.2023
МИД Венгрии считает, что дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС преждевременны
0
570
22:35 08.11.2023
Белый дом израсходовал почти все средства, выделенные ранее Конгрессом на помощь Украине - Кирби
0
558
20:50 08.11.2023
Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины
0
662
20:39 08.11.2023
Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
0
621
20:34 08.11.2023
На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»
0
643

Возврат к списку