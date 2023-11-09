В Казахстане с октября не менее чем на треть выросла заболеваемость корью

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 13 тыс. человек в Казахстане с начала года заболели корью, власти республики призывают сограждан принять участие в дополнительной иммунизации в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в распространенном обращении главы Минздрава Казахстана Ажар Гиният.

«В текущем году корью заразились более 13 тысяч человек. 83% из них — дети, в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки <…>. На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию», — указала Гиният.

Национальный центр общественного здравоохранения Казахстана 24 октября сообщал о 10 тыс. зарегистрированных в республике случаях заболевания корью.

Наибольшее число случаев отмечено на юге республики — в Алма-Атинской и Жамбылской областях. В Минздраве рост заболеваемости корью связывают с тем, что большая часть казахстанских детей пропустили плановые вакцинации.