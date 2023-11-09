0
0
1
НОВОСТИ

Трамп не исключил, что может выбрать Такера Карлсона вице-президентом

10:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть кандидатуру журналиста Такера Карлсона на позицию своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.

«Я бы сказал да, — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос ведущего в интервью для шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, отрывки которого были размещены на странице шоу в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Он человек со здравым смыслом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:02 09.11.2023
Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
0
15
10:00 09.11.2023
США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
0
30
09:32 09.11.2023
В Казахстане с октября не менее чем на треть выросла заболеваемость корью
0
93
09:20 09.11.2023
Израиль представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для передвижения
0
121
09:05 09.11.2023
В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
0
150
09:00 09.11.2023
Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена
0
140
23:00 08.11.2023
МИД Венгрии считает, что дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС преждевременны
0
571
22:35 08.11.2023
Белый дом израсходовал почти все средства, выделенные ранее Конгрессом на помощь Украине - Кирби
0
560
20:50 08.11.2023
Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины
0
665
20:39 08.11.2023
Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
0
622

Возврат к списку