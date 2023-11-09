Трамп не исключил, что может выбрать Такера Карлсона вице-президентом

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть кандидатуру журналиста Такера Карлсона на позицию своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.

«Я бы сказал да, — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос ведущего в интервью для шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, отрывки которого были размещены на странице шоу в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Он человек со здравым смыслом».