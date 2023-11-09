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НОВОСТИ

Шесть ракет выпущено по базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору

10:20 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, по территории американского объекта было выпущено шесть ракет. О последствиях атаки подробностей не приводится.

По его информации, нападение шиитских бойцов было совершено в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как утверждают в Пентагоне, там находится объект, якобы используемый Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним шиитскими группировками. По данным агентства France-Presse (AFP), в результате этой атаки погибли 10 человек.

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