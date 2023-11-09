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Беспилотник ВСУ атаковал завод в приграничном районе Курской области

10:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области, повреждено подземное хранилище продуктов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено 3 кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор региона, один из боеприпасов не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.

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