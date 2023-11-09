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Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

10:02 09.11.2023

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро включены в «Книгу рекордов России» как наиболее протяженные. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, труд проектировщиков и метростроевцев позволил проложить больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца. Там новая линия подземки пересекает крупные столичные водоемы.

«Самые длинные подводные перегоны – между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники». В целом создание БКЛ заняло 10 лет – это крайне мало для объекта таких масштабов и такой сложности», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, ввод в эксплуатацию Большой кольцевой линии метро изменил транспортную систему мегаполиса. Созданные на БКЛ переходы позволяют пассажирам делать пересадки на станции других веток метрополитена, а также на станции Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожного транспорта.

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