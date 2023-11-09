Сбербанк и Якутия будут сотрудничать в проектах ИИ в сфере медицины
10:11 09.11.2023
Представители Республики Саха (Якутия) и Сбербанка договорились о сотрудничестве при работе над проектами в сферах медицины и образования, связанными с искусственным интеллектом (ИИ). По словам президента-председателя правления Сбербанка Германа Грефа и главы Якутии Айсена Николаева, открытие первого на Дальнем Востоке кампуса «Школы-21» в Якутске – один их шагов в сотрудничестве сторон.
«Мы договорились о том, что будем активно реализовывать здесь проекты искусственного интеллекта как в креативных индустриях, так и в других отраслях, в частности в медицине и образовании, - заявил Греф после церемонии открытия кампуса «Школы-21». - Зачастую не хватает врачей, не хватает квалификации у врачей. А здесь искусственный интеллект будет очень большим помощником. У главы республики очень большой интерес к этому. Мы, конечно, с удовольствием будем сотрудничать». По словам Германа Грефа, также Сбербанк намерен участвовать в процессе благоустройства Якутска.
«Мы будем дальше делать все, чтобы взаимодействие Республики Саха и всей экосистемы Сбера и дальше развивалось», — заявил также Айсен Николаев.
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