В Якутске открыт кампус «Школы 21» Сбера
10:23 09.11.2023
В столице Республики Саха (Якутия) открылся кампус «Школы 21», который был создан Сбером в партнерстве с правительством региона. Кампус будет главной площадкой для формирования местного IT-сообщества, а также позволит давать доступное и качественное образование в сфере IT жителям региона старше 18 лет. Площадь кампуса - более 1900 кв м, в нем 198 рабочих станций. Здание школы оснастили самым современным оборудованием.
«Когда мы начинали наш проект “Школа 21”, то уже тогда было очевидно, что это прорыв в подготовке кадров, большое инвестирование в нашу большую страну, - говорит президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф. - И сегодня у нас учатся 4 тысячи студентов, более 400 тысяч ребят поступают в школу, а огромное количество выпускников уже работают, в том числе в Сбере. Мы посмотрели карьерный трек этих ребят, они значительно более успешны, чем те, которые приходят с рынка, в среднем в 2,5 раза быстрее продвигаются по карьерной лестнице, чем другие наши сотрудники».
«В Якутии осознанно сделали ставку на высокие технологии, что требует развитие человеческого капитала, - отмечает глава республики Айсен Николаев. - Безусловно, те кадры, которые здесь пройдут обучение, будут востребованы, причем не только в IT-компаниях, но и в других направлениях: от госуправления до горнодобывающих производств. Очень рад, что, несмотря на все сложности при создании “Школы 21”, мы с этой задачей справились. Уверен, что это будет одна из лучших школ – бриллиант в созвездии Сбера».
4000 жителей республики уже подали заявки на обучение в «Школе 21». Среди первых участников 40% девушек, этот показатель выше, чем в остальных кампусах по стране. Средний возраст участников — 30 лет, самому старшему из них 50 лет. В отборочном интенсиве будут принимать участие полицейский, артист балета, юрист, учитель истории, провизор, картограф, фармацевт.
Напомним, в пяти кампусах «Школы 21» учатся более 4100 человек из 70 регионов. Выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, трудоустраиваются в крупнейшие российские IT-компании и стартапы. Планируется открыть еще кампусов еще в 16 городах России.
НОВОСТИ
- 11:32 09.11.2023
- Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина
- 11:20 09.11.2023
- Депутат ГД направил в кабмин проект о праве полиции вскрывать авто для спасения животных
- 11:05 09.11.2023
- Глава внешнеполитического ведомства Тайваня заявил, что остров не будет провоцировать КНР
- 11:00 09.11.2023
- США и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по бывшему Семипалатинскому полигону
- 10:32 09.11.2023
- Беспилотник ВСУ атаковал завод в приграничном районе Курской области
- 10:20 09.11.2023
- Шесть ракет выпущено по базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору
- 10:11 09.11.2023
- Сбербанк и Якутия будут сотрудничать в проектах ИИ в сфере медицины
- 10:05 09.11.2023
- Трамп не исключил, что может выбрать Такера Карлсона вице-президентом
- 10:02 09.11.2023
- Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
- 10:00 09.11.2023
- США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать