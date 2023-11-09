В Якутске открыт кампус «Школы 21» Сбера

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В столице Республики Саха (Якутия) открылся кампус «Школы 21», который был создан Сбером в партнерстве с правительством региона. Кампус будет главной площадкой для формирования местного IT-сообщества, а также позволит давать доступное и качественное образование в сфере IT жителям региона старше 18 лет. Площадь кампуса - более 1900 кв м, в нем 198 рабочих станций. Здание школы оснастили самым современным оборудованием.

«Когда мы начинали наш проект “Школа 21”, то уже тогда было очевидно, что это прорыв в подготовке кадров, большое инвестирование в нашу большую страну, - говорит президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф. - И сегодня у нас учатся 4 тысячи студентов, более 400 тысяч ребят поступают в школу, а огромное количество выпускников уже работают, в том числе в Сбере. Мы посмотрели карьерный трек этих ребят, они значительно более успешны, чем те, которые приходят с рынка, в среднем в 2,5 раза быстрее продвигаются по карьерной лестнице, чем другие наши сотрудники».

«В Якутии осознанно сделали ставку на высокие технологии, что требует развитие человеческого капитала, - отмечает глава республики Айсен Николаев. - Безусловно, те кадры, которые здесь пройдут обучение, будут востребованы, причем не только в IT-компаниях, но и в других направлениях: от госуправления до горнодобывающих производств. Очень рад, что, несмотря на все сложности при создании “Школы 21”, мы с этой задачей справились. Уверен, что это будет одна из лучших школ – бриллиант в созвездии Сбера».

4000 жителей республики уже подали заявки на обучение в «Школе 21». Среди первых участников 40% девушек, этот показатель выше, чем в остальных кампусах по стране. Средний возраст участников — 30 лет, самому старшему из них 50 лет. В отборочном интенсиве будут принимать участие полицейский, артист балета, юрист, учитель истории, провизор, картограф, фармацевт.

Напомним, в пяти кампусах «Школы 21» учатся более 4100 человек из 70 регионов. Выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, трудоустраиваются в крупнейшие российские IT-компании и стартапы. Планируется открыть еще кампусов еще в 16 городах России.