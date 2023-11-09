США и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по бывшему Семипалатинскому полигону

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Министерства обороны США по уменьшению угрозы и Национальный ядерный центр Казахстана (НЯЦ) подписали меморандум о совместном устранении «сохраняющихся рисков» распространения ядерных и радиоактивных отходов с бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП) в ближайшие годы. Об этом сообщили в посольстве США в Казахстане.

«Директор [агентства Ребекка] Херсман и генеральный директор НЯЦ Ерлан Батырбеков подписали меморандум о взаимопонимании, в котором изложены приоритетные области сотрудничества на ближайшие годы, включая поддержание предыдущих инвестиций, а также проведение дополнительных исследований материалов и мероприятий по устранению сохраняющихся рисков распространения [отходов] на СИП», — говорится в сообщении.

В Национальном ядерном центре уточнили, что документ, подписанный в городе Курчатов, предусматривает сотрудничество «по приведению территории СИП в безопасное состояние, включая исследования, работы по внедрению технических и физических мер безопасности, проведению мероприятий, направленных на предупреждение несанкционированного доступа к отходам ядерной деятельности (ОЯД) и соответствующим объектам, осуществление контроля за инфраструктурой обеспечения безопасности».

Одним из проектов агентства Минобороны США является ввод в эксплуатацию аварийно-технического центра, который в настоящее время строится на базе Национального ядерного центра, указали в НЯЦ.

Семипалатинский испытательный полигон — крупнейший ядерный полигон в мире — был закрыт 29 августа 1991 года. На нем с 1949 по 1989 год было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая испытаниями, превышает 300 тыс. кв. км. Их жертвами признаны более 1 млн человек. Казахстан при содействии международного сообщества на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с последствиями деятельности полигона.