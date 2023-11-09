0
0
39
НОВОСТИ

Депутат ГД направил в кабмин проект о праве полиции вскрывать авто для спасения животных

11:20 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди») направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается дать полицейским право вскрывать автомобили для спасения животных. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О полиции». Сейчас полицейские могут вскрыть автомобиль для спасения жизни людей.

Комментируя законопроект, Арапов напомнил о недавнем спасении кота из автомобиля на Охотном ряду в Москве. «Машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным», — пояснил депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 09.11.2023
Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина
0
23
11:05 09.11.2023
Глава внешнеполитического ведомства Тайваня заявил, что остров не будет провоцировать КНР
0
86
11:00 09.11.2023
США и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по бывшему Семипалатинскому полигону
0
109
10:32 09.11.2023
Беспилотник ВСУ атаковал завод в приграничном районе Курской области
0
171
10:23 09.11.2023
В Якутске открыт кампус «Школы 21» Сбера
0
139
10:20 09.11.2023
Шесть ракет выпущено по базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору
0
161
10:11 09.11.2023
Сбербанк и Якутия будут сотрудничать в проектах ИИ в сфере медицины
0
155
10:05 09.11.2023
Трамп не исключил, что может выбрать Такера Карлсона вице-президентом
0
187
10:02 09.11.2023
Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
0
164
10:00 09.11.2023
США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
0
172

Возврат к списку