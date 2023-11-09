Депутат ГД направил в кабмин проект о праве полиции вскрывать авто для спасения животных
11:20 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди») направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается дать полицейским право вскрывать автомобили для спасения животных. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О полиции». Сейчас полицейские могут вскрыть автомобиль для спасения жизни людей.
Комментируя законопроект, Арапов напомнил о недавнем спасении кота из автомобиля на Охотном ряду в Москве. «Машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным», — пояснил депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции.
НОВОСТИ
- 11:32 09.11.2023
- Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина
- 11:05 09.11.2023
- Глава внешнеполитического ведомства Тайваня заявил, что остров не будет провоцировать КНР
- 11:00 09.11.2023
- США и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по бывшему Семипалатинскому полигону
- 10:32 09.11.2023
- Беспилотник ВСУ атаковал завод в приграничном районе Курской области
- 10:23 09.11.2023
- В Якутске открыт кампус «Школы 21» Сбера
- 10:20 09.11.2023
- Шесть ракет выпущено по базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору
- 10:11 09.11.2023
- Сбербанк и Якутия будут сотрудничать в проектах ИИ в сфере медицины
- 10:05 09.11.2023
- Трамп не исключил, что может выбрать Такера Карлсона вице-президентом
- 10:02 09.11.2023
- Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
- 10:00 09.11.2023
- США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать