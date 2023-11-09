Депутат ГД направил в кабмин проект о праве полиции вскрывать авто для спасения животных

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди») направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается дать полицейским право вскрывать автомобили для спасения животных. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О полиции». Сейчас полицейские могут вскрыть автомобиль для спасения жизни людей.

Комментируя законопроект, Арапов напомнил о недавнем спасении кота из автомобиля на Охотном ряду в Москве. «Машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным», — пояснил депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции.