В «обмене» замороженными активами участвуют брокеры, а не само государство — Минфин
12:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация «обмена» замороженными активами предусматривает участие в нём брокеров и других участников рынка ценных бумаг, а не самого государства. Указ президента РФ Владимира Путина создает законодательные возможности для проведения «обмена», сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
«Указ президента РФ создает законодательные возможности для проведения „обмена“ замороженными активами, в организации самого обмена государство участвовать не будет. В нем будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. Механизм будет являться полностью добровольным для всех участников рынка. В указе речь идет об использовании средств иностранных инвесторов на счетах типа „С“, — отметили в пресс-службе.
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