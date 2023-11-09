МИД КНР усомнился в эффективности заявления G7 по ближневосточному конфликту
12:20 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитическое ведомство КНР усомнилось в пользе заявления стран Группы семи (G7) по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на брифинге.
«В заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 уделено много внимания разговорам по ситуации между Палестиной и Израилем, но в нем не упоминаются прекращение огня и боевых действий, возобновление мирных переговоров и выполнение резолюции чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — указал официальный представитель МИД КНР, задавшись вопросом, «насколько эффективным может быть заявление для облегчения ситуации и восстановления мира».
По ближневосточному вопросу Китай выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров, а также создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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