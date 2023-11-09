0
0
108
НОВОСТИ

МИД КНР усомнился в эффективности заявления G7 по ближневосточному конфликту

12:20 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитическое ведомство КНР усомнилось в пользе заявления стран Группы семи (G7) по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на брифинге.

«В заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 уделено много внимания разговорам по ситуации между Палестиной и Израилем, но в нем не упоминаются прекращение огня и боевых действий, возобновление мирных переговоров и выполнение резолюции чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — указал официальный представитель МИД КНР, задавшись вопросом, «насколько эффективным может быть заявление для облегчения ситуации и восстановления мира».

По ближневосточному вопросу Китай выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров, а также создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 09.11.2023
Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение
0
2
13:00 09.11.2023
В Совбезе РФ сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб
0
6
12:55 09.11.2023
Сбер предложит бесплатный эквайринг на три месяца во время Зеленой недели для бизнеса
0
20
12:32 09.11.2023
Дальнейший рост экономики требует повышения производительности труда — Набиуллина
0
83
12:12 09.11.2023
Сбер видит потенциал в кросс-банковской биометрии для удобства клиентов других банков
0
108
12:09 09.11.2023
В Зеленый день Сбер предложит драгоценные металлы по специальным ценам
0
114
12:05 09.11.2023
В «обмене» замороженными активами участвуют брокеры, а не само государство — Минфин
0
121
12:00 09.11.2023
Россия удержит 1-е место в мире по экспорту пшеницы — Путин
0
129
11:58 09.11.2023
Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-западе Москвы
0
145
11:32 09.11.2023
Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина
0
180

Возврат к списку