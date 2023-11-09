Сбер видит потенциал в кросс-банковской биометрии для удобства клиентов других банков
12:12 09.11.2023
Сбер видит потенциал в кросс-банковской биометрии. Об этом в ходе выступления на форуме «Финополис» заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.
«Чего сейчас не хватает в оплате по биометрии – это возможности кросс-банковской оплаты по биометрии. И, мне кажется, это большой шаг, который нам надо будет вместе совершить с участниками рынка. Чтобы платежи по биометрии стали действительно удобными человеку безотносительно к тому, каким банком он пользуется», – отметил он.
Помимо этого Евсеев подчеркнул возможности биометрии как альтернативного способа идентификации личности. «Мы недавно проводили исследование и выявили примерно 15 сервисов установления и подтверждения личности, которые сейчас в ходу. Среди них – документы, удостоверяющие личности, пропуска, которыми люди пользуются для доступа в помещения и на объекты, 4 способа проведения оплаты, обычные физические ключи, которые по сути подтверждают полномочия человека для доступа в жилье. Вместо этого всего мы видим потенциал в биометрии», – рассказал Евсеев.
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