Сбер предложит бесплатный эквайринг на три месяца во время Зеленой недели для бизнеса
12:55 09.11.2023
В честь своего дня рождения Сбер устраивает Зеленую неделю и дарит подарки корпоративным клиентам. С 9 по 17 ноября предприниматели смогут воспользоваться уникальными акциями, получить бонусы, скидки и другие выгодные предложения от банка и его партнеров.
Для новых клиентов, подключивших эквайринг от Сбера с 9 по 22 ноября, в течение трех месяцев комиссия за платежи составит 0%. Предпринимателю достаточно открыть или уже иметь расчетный счет в Сбере и подключить его как счет возмещения по эквайрингу. Специальные условия действуют на максимальную сумму оборота в один миллион рублей в месяц. За эквайринг не придется платить в месяц подключения и два месяца следующих за ним.
Другое предложение – бесплатные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев. Воспользоваться акцией смогут предприниматели, у которых нет действующего расчетного счёта в Сбере или он был более 180 дней назад. Речь идет о пакетах «Только для ИП» и «Набирая обороты».
Зеленая неделя также дарит клиентам Сбера сниженную на 1,5% ставку по всем заключенным в этот период лизинговым сделкам. Кроме того, предлагается дополнительная скидка от партнёров Сбера при оформлении в лизинг легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники.
Еще один бонус пригодится поставщикам федеральных торговых сетей. Они смогут воспользоваться выгодным факторингом на сумму 1 млн рублей на любые цели. Комплекс финансовых услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа, будет предоставляться по льготной ставке от 1,82% в месяц.
И специальное предложение по аккредитивам: до конца этого года аккредитив будет стоить всего 1 рубль для клиентов Сбера, которые в 2022-2023 годах не открывали аккредитивы в банке. Чтобы быть уверенным в исполнении условий контракта и сэкономить от 2 до 10 и более тыс. рублей, предпринимателю надо оставить заявку во время Зеленой недели.
НОВОСТИ
- 13:05 09.11.2023
- Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение
- 13:00 09.11.2023
- В Совбезе РФ сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб
- 12:32 09.11.2023
- Дальнейший рост экономики требует повышения производительности труда — Набиуллина
- 12:20 09.11.2023
- МИД КНР усомнился в эффективности заявления G7 по ближневосточному конфликту
- 12:12 09.11.2023
- Сбер видит потенциал в кросс-банковской биометрии для удобства клиентов других банков
- 12:09 09.11.2023
- В Зеленый день Сбер предложит драгоценные металлы по специальным ценам
- 12:05 09.11.2023
- В «обмене» замороженными активами участвуют брокеры, а не само государство — Минфин
- 12:00 09.11.2023
- Россия удержит 1-е место в мире по экспорту пшеницы — Путин
- 11:58 09.11.2023
- Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-западе Москвы
- 11:32 09.11.2023
- Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать