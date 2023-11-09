Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение
13:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента РФ имеет историческое значение.
«В целом ваш визит имеет очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия — это союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», — сказал Токаев, обращаясь к Путину.
Он отметил, что Казахстан и РФ сохранили и преумножили главное богатство — братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», — заявил президент Казахстана.
НОВОСТИ
- 13:00 09.11.2023
- В Совбезе РФ сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб
- 12:55 09.11.2023
- Сбер предложит бесплатный эквайринг на три месяца во время Зеленой недели для бизнеса
- 12:32 09.11.2023
- Дальнейший рост экономики требует повышения производительности труда — Набиуллина
- 12:20 09.11.2023
- МИД КНР усомнился в эффективности заявления G7 по ближневосточному конфликту
- 12:12 09.11.2023
- Сбер видит потенциал в кросс-банковской биометрии для удобства клиентов других банков
- 12:09 09.11.2023
- В Зеленый день Сбер предложит драгоценные металлы по специальным ценам
- 12:05 09.11.2023
- В «обмене» замороженными активами участвуют брокеры, а не само государство — Минфин
- 12:00 09.11.2023
- Россия удержит 1-е место в мире по экспорту пшеницы — Путин
- 11:58 09.11.2023
- Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-западе Москвы
- 11:32 09.11.2023
- Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать