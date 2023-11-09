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Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение

13:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента РФ имеет историческое значение.

«В целом ваш визит имеет очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия — это союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», — сказал Токаев, обращаясь к Путину.

Он отметил, что Казахстан и РФ сохранили и преумножили главное богатство — братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», — заявил президент Казахстана.

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