Украина пытается привлечь больше женщин на фронт для компенсации потерь — NYT

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина старается привлечь больше женщин на фронт в связи с огромными потерями украинской армии в зоне боевых действий и массовыми уклонениями мужчин от призыва. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, на Украине пытаются привлечь в армию большее число женщин, поскольку считается, что в положении украинской армии сейчас «многое зависит от пополнения рядов». Эти усилия поддерживаются волонтерскими группами, в которых предлагается обучение навыкам ведения боя только для женщин. Издание отмечает, что мобилизация и обучение бойцов-женщин необходимы, поскольку многие из добровольцев уже «погибли или получили ранения», а «мужчины все чаще уклоняются от призыва». «Привлечение женщин в украинскую армию — это, безусловно, шаг к равенству, но он также отражает огромные потери, которые несет война», — утверждается в материале.

Издание приводит данные Министерства обороны Украины, согласно которым в украинской армии сейчас служат около 43 тыс. женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году. Отмечается, что украинские женщины уже участвуют в боевых действиях на юго-востоке Украины.