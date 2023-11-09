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Европарламент призвал ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян

14:12 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». Об этом говорится в резолюции ЕП, в которой депутаты просят ужесточить санкции против России, а также признают, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — отмечается в тексте.

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