Европарламент призвал ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян
14:12 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». Об этом говорится в резолюции ЕП, в которой депутаты просят ужесточить санкции против России, а также признают, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы.
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — отмечается в тексте.
НОВОСТИ
- 14:32 09.11.2023
- Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу
- 14:00 09.11.2023
- У США такой госдолг, что «бумаги скоро будет не хватать» на его обслуживание — Песков
- 13:32 09.11.2023
- Пять человек, по предварительным данным, погибли при ракетном ударе ВСУ по Скадовску
- 13:20 09.11.2023
- Украина пытается привлечь больше женщин на фронт для компенсации потерь — NYT
- 13:05 09.11.2023
- Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение
- 13:00 09.11.2023
- В Совбезе РФ сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб
- 12:55 09.11.2023
- Сбер предложит бесплатный эквайринг на три месяца во время Зеленой недели для бизнеса
- 12:32 09.11.2023
- Дальнейший рост экономики требует повышения производительности труда — Набиуллина
- 12:20 09.11.2023
- МИД КНР усомнился в эффективности заявления G7 по ближневосточному конфликту
- 12:12 09.11.2023
- Сбер видит потенциал в кросс-банковской биометрии для удобства клиентов других банков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать