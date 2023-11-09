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Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу

14:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) вступило в силу. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в документе. В нем уточняется, что соглашение вступило в силу со 2 ноября.

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