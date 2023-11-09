Израиль создаст зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться
15:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль планирует установить зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться. Об этом заявил израильский министр без портфеля Гидеон Саар.
«У нас нет ни территориальных претензий на Газу, ни желания возобновлять еврейские поселения, — сказал он в интервью испанской газете El País. — Мы хотим жить в мире, а с [палестинским движением] ХАМАС невозможно жить в мире». «Мы говорим о нацистском, гитлеровском движении», — считает министр. По его словам, после «искоренения источника зла» и «уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС» может быть «несколько лет какого-то переходного периода со статусом международного сообщества для реабилитации Газы».
«То, что было раньше, когда террористы свободно гуляли по границе и даже доходили до самого ограждения и стреляли по солдатам, больше не повторится, — добавил Саар. — Будут полосы безопасности, <…> к которым запрещено приближаться. Может быть, мы (Израиль — прим. ТАСС) установим там мины, сейчас решаю не я».
Министр заверил, что еврейское государство действует в соответствии с международным правом. «Эпоха, когда евреев убивали, не давая возможности защитить себя, закончилась в 1948 году, — добавил он. — Сегодня евреи защищаются. Наша ошибка заключалась в том, что мы не сделали этого до сих пор». «Люди, с которыми я консультируюсь и чьей позиции доверяю, в системе безопасности и разведке, говорят мне, что у Палестинской национальной администрации нет возможности взять на себя ответственность и контролировать Газу», — добавил Саар.
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