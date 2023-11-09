Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Об этом сообщила депутат парламента Ирина Геращенко.

«За бюджет [2024 года] в целом проголосовали 276 депутатов. Дефицит бюджета предусмотрен в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд — прим. ТАСС)», — написала она в своем телеграм-канале.