Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд
15:12 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Об этом сообщила депутат парламента Ирина Геращенко.
«За бюджет [2024 года] в целом проголосовали 276 депутатов. Дефицит бюджета предусмотрен в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд — прим. ТАСС)», — написала она в своем телеграм-канале.
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