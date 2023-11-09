Европарламент лишил четырех польских депутатов иммунитета по обвинению в расизме
15:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент лишил депутатского иммунитета группу из четырех польских депутатов, представляющих правящую в Польше партию «Право и справедливость» (ПиС). Об этом сообщает агентство РАР.
Причиной стало обвинение поляков в призывах к «расовой ненависти», выдвинутое против них в 2021 году скрывающимся в Норвегии от польского правосудия левым активистом Рафалом Гавлом. В своем иске тот указал, что четверо польских политиков еще в 2018 году распространяли в интернете рекламный ролик ПиС, предупреждавший граждан Польши об опасности неконтролируемой миграции.
После того, как варшавский суд по иску Гавла направил в ЕП требование о лишении этих парламентариев депутатского иммунитета, юридическая комиссия ЕП рекомендовала отказать в удовлетворении иска, так он «политически мотивирован». Несмотря на это, ЕП пошел навстречу польскому суду и лишил иммунитета всех четырех польских депутатов.
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