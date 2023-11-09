0
0
134
НОВОСТИ

Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством, утверждает ХАМАС

16:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из лидеров радикального движения ХАМАС Усама Хамдан утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «заблокировал» освобождение заложников с двойным гражданством из сектора Газа.

«Мы были готовы освободить заложников с двойным паспортом, но в последний момент Нетаньяху отказался от этого, об этом нам сообщил посредник», — сказал Хамдан в интервью испанской газете El Mundo. «Мы согласились на все переговоры и внезапно, за день до начала наземного вторжения, Нетаньяху заблокировал соглашение», — отметил он.

«Конечно, мы хотим освободить заложников и наших пленных, но это одно из сражений в долгой борьбе с оккупацией», — отметил член политбюро ХАМАС. По его версии, Израиль должен остановить «наземное наступление, освободить пленных, разрешить доступ гуманитарной помощи и прекратить осаду [сектора Газа]».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 09.11.2023
Киев не может привлечь новых союзников из-за ситуации в Газе — WSJ
0
8
17:12 09.11.2023
В этом году по контракту в армию РФ уже принято 410 тыс. человек — Медведев
0
86
17:00 09.11.2023
Украина не отвечает критериям для переговоров о вступлении в ЕС — правительство Венгрии
0
95
16:15 09.11.2023
Сбер вошел в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК
0
154
16:12 09.11.2023
Российские семьи все реже решаются на рождение второго ребенка — Котяков
0
175
16:00 09.11.2023
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в этом году — Песков
0
207
15:32 09.11.2023
Европарламент лишил четырех польских депутатов иммунитета по обвинению в расизме
0
205
15:12 09.11.2023
Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд
0
239
15:00 09.11.2023
Израиль создаст зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться
0
211
14:32 09.11.2023
Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу
0
267

Возврат к списку