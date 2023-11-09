Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством, утверждает ХАМАС
16:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из лидеров радикального движения ХАМАС Усама Хамдан утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «заблокировал» освобождение заложников с двойным гражданством из сектора Газа.
«Мы были готовы освободить заложников с двойным паспортом, но в последний момент Нетаньяху отказался от этого, об этом нам сообщил посредник», — сказал Хамдан в интервью испанской газете El Mundo. «Мы согласились на все переговоры и внезапно, за день до начала наземного вторжения, Нетаньяху заблокировал соглашение», — отметил он.
«Конечно, мы хотим освободить заложников и наших пленных, но это одно из сражений в долгой борьбе с оккупацией», — отметил член политбюро ХАМАС. По его версии, Израиль должен остановить «наземное наступление, освободить пленных, разрешить доступ гуманитарной помощи и прекратить осаду [сектора Газа]».
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