Сбер вошел в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК
16:15 09.11.2023
Сбер вошел в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК, получив признание в качестве одной из самых эффективных и инновационных компаний. Места в рейтинге не присуждались, участники были распределены по трем группам. Сбер вошел в первую группу, набравшую наивысшие баллы по основным критериям оценки.
Работодатели оценивались по следующим параметрам: условия труда сотрудников и их удовлетворенность работой, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация. В рамках исследования были проанализированы условия труда в 165 российских компаниях, где трудятся более 2 млн россиян.
Сбербанк является одним из крупнейших работодателей России и лидирует в авторитетных российских рейтингах, оценивающих качество управления кадровыми ресурсами бизнеса. Как отмечают эксперты, Сбер всесторонне заботится о благополучии и развитии своих сотрудников: регулярно пересматривает заработные платы, предлагает качественную медицинскую страховку с большим количеством опций, обеспечивает карьерные перемещения внутри группы, предоставляет обучение профессиональным и мягким навыкам, реализует программы в сфере здорового образа жизни и детско-родительских отношений, волонтерства, экологии и благотворительности.
НОВОСТИ
- 17:40 09.11.2023
- Киев не может привлечь новых союзников из-за ситуации в Газе — WSJ
- 17:12 09.11.2023
- В этом году по контракту в армию РФ уже принято 410 тыс. человек — Медведев
- 17:00 09.11.2023
- Украина не отвечает критериям для переговоров о вступлении в ЕС — правительство Венгрии
- 16:32 09.11.2023
- Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством, утверждает ХАМАС
- 16:12 09.11.2023
- Российские семьи все реже решаются на рождение второго ребенка — Котяков
- 16:00 09.11.2023
- Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в этом году — Песков
- 15:32 09.11.2023
- Европарламент лишил четырех польских депутатов иммунитета по обвинению в расизме
- 15:12 09.11.2023
- Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд
- 15:00 09.11.2023
- Израиль создаст зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться
- 14:32 09.11.2023
- Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать