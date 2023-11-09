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НОВОСТИ

Сбер вошел в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК

16:15 09.11.2023

Сбер вошел в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК, получив признание в качестве одной из самых эффективных и инновационных компаний. Места в рейтинге не присуждались, участники были распределены по трем группам. Сбер вошел в первую группу, набравшую наивысшие баллы по основным критериям оценки.

Работодатели оценивались по следующим параметрам: условия труда сотрудников и их удовлетворенность работой, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация. В рамках исследования были проанализированы условия труда в 165 российских компаниях, где трудятся более 2 млн россиян.

Сбербанк является одним из крупнейших работодателей России и лидирует в авторитетных российских рейтингах, оценивающих качество управления кадровыми ресурсами бизнеса. Как отмечают эксперты, Сбер всесторонне заботится о благополучии и развитии своих сотрудников: регулярно пересматривает заработные платы, предлагает качественную медицинскую страховку с большим количеством опций, обеспечивает карьерные перемещения внутри группы, предоставляет обучение профессиональным и мягким навыкам, реализует программы в сфере здорового образа жизни и детско-родительских отношений, волонтерства, экологии и благотворительности.

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