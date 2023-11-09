Украина не отвечает критериям для переговоров о вступлении в ЕС — правительство Венгрии
17:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрия считает, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество, поскольку Киев не выполнил необходимые для этого условия. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС.
«Украина не соответствует необходимым критериям. Она не соответствовала им до начала вооруженного конфликта, и она не приблизилась к соответствию им сейчас. Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», — сказал Гуйяш, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра. Его выступление на брифинге транслировал телеканал М1.
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