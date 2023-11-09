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НОВОСТИ

В этом году по контракту в армию РФ уже принято 410 тыс. человек — Медведев

17:12 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января в российскую армию по контракту принято около 410 тыс. человек.

«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тыс. человек. Эта работа — по привлечению военнослужащих по контракту — будет продолжена и в следующем году», — сказал он на совещании по время посещения полигона Алабино.

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