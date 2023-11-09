В Зеленый день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества
17:45 09.11.2023
До 12 ноября каждый клиент, подключивший сервис проверки входящих звонков в приложении СберБанк Онлайн, получит 300 бонусов СберСпасибо. Этот сервис предупредит о мошеннических звонках и подскажет о важных. Он поддерживает возможность блокировки опасных звонков и выявление таких звонков в популярных мессенджерах. Список мошеннических номеров обновляется каждый день и поэтому всегда актуален. Модель сервиса использует технологии искусственного интеллекта и разработана специалистами кибербезопасности банка.
Еще один полезный сервис Сбера – «Проверка переводов близкого» – с 9 ноября стал бесплатным. Раньше он стоил 89 руб. в месяц за каждого подключенного. Всего можно подключить до трех человек. Акция продлится до 31 мая 2024 года. Достаточно выбрать в списке контактов в СберБанк Онлайн человека, чьи переводы вы хотите проверять, и заручиться его согласием. После этого клиент сможет отклонять подозрительные переводы близкого человека, чтобы уберечь его деньги от мошенников. Если возникли сомнения, всегда уточнить у родственника назначение перевода. При этом проверяющий не видит баланс карт и счетов контакта и не может инициировать операции, а может только подтверждать или отклонять их.
Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнеры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября во время Зелёного дня будут действовать особые условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.
Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм, СберПрайм+ и владельцы премиальных пакетов услуг СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking. Для них Зеленый день стартовал на три дня раньше – с 6 ноября, – а условия по ряду продуктов и сервисов будут еще более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки.
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