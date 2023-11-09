Байден заявил, что нет никакой возможности прекращения огня в секторе Газа
18:55 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На вопрос о том, каковы шансы на прекращение огня в этом палестинском анклаве, американский лидер ответил: «Никаких». «Нет возможности [прекращения огня]», — сказал Байден.
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