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Байден заявил, что нет никакой возможности прекращения огня в секторе Газа

18:55 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в Белом доме президент США Джо Байден.

На вопрос о том, каковы шансы на прекращение огня в этом палестинском анклаве, американский лидер ответил: «Никаких». «Нет возможности [прекращения огня]», — сказал Байден.

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