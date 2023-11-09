Байден заявил, что нет никакой возможности прекращения огня в секторе Газа

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в Белом доме президент США Джо Байден.

На вопрос о том, каковы шансы на прекращение огня в этом палестинском анклаве, американский лидер ответил: «Никаких». «Нет возможности [прекращения огня]», — сказал Байден.