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НОВОСТИ

Академики АН Украины, живущие в новых регионах, получат аналогичный статус в РАН

19:50 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Академики Национальной академии наук Украины, которые проживают в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, получат аналогичный статус в Российской академии наук, сейчас проходит процесс их интеграции. Научные сотрудники уже начали получать денежное довольствие, сообщил на первой всероссийской Докучаевской конференции вице-президент РАН Степан Калмыков.

«У нас сформирован консорциум институтов южных регионов, в том числе новых регионов. Важнейшая задача, которую мы решаем, — это интеграция тех научных организаций, которые на новых территориях существуют. Я хочу сказать, что есть несколько академиков, которые были академиками Национальной академии наук Украины, которые будут интегрированы в Российскую академию наук. Они сейчас даже получают<…> материальное довольствие», — сказал Калмыков.

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