Академики АН Украины, живущие в новых регионах, получат аналогичный статус в РАН
19:50 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас сформирован консорциум институтов южных регионов, в том числе новых регионов. Важнейшая задача, которую мы решаем, — это интеграция тех научных организаций, которые на новых территориях существуют. Я хочу сказать, что есть несколько академиков, которые были академиками Национальной академии наук Украины, которые будут интегрированы в Российскую академию наук. Они сейчас даже получают<…> материальное довольствие», — сказал Калмыков.
НОВОСТИ
- 20:22 09.11.2023
- Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин: на финансовом рынке России есть конкуренция и она хорошо поддерживается
- 19:35 09.11.2023
- Глава партии «Яблоко» будет выбран на съезде 9-10 декабря
- 18:55 09.11.2023
- Байден заявил, что нет никакой возможности прекращения огня в секторе Газа
- 17:45 09.11.2023
- В Зеленый день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества
- 17:40 09.11.2023
- Киев не может привлечь новых союзников из-за ситуации в Газе — WSJ
- 17:12 09.11.2023
- В этом году по контракту в армию РФ уже принято 410 тыс. человек — Медведев
- 17:00 09.11.2023
- Украина не отвечает критериям для переговоров о вступлении в ЕС — правительство Венгрии
- 16:32 09.11.2023
- Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством, утверждает ХАМАС
- 16:15 09.11.2023
- Сбер вошел в рейтинг «Лучших работодателей» по версии РБК
- 16:12 09.11.2023
- Российские семьи все реже решаются на рождение второго ребенка — Котяков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать